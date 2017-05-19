Более 500 спортсменов примут участие в ЧЕ по самбо в Минске

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Церемония открытия континентального первенства состоится 19 мая в столичном Дворце спорта в 17.30. На борцовских коврах будут разыграны 27 комплектов медалей: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 — у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо. Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. В команду вошли как всемирно известные самбисты, так и восходящие звезды этого спорта.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00.