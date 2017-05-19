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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29795774/
19 мая 2017, 11:57 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Более 500 спортсменов примут участие в ЧЕ по самбо в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по самбо, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Европы по самбо проходит в <span class=error>Беларуси</span> в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00. Увеличить
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Церемония открытия континентального первенства состоится 19 мая в столичном Дворце спорта в 17.30. На борцовских коврах будут разыграны 27 комплектов медалей: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 — у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо. Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. В команду вошли как всемирно известные самбисты, так и восходящие звезды этого спорта.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00.

Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.

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