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12 мая 2017, 11:18 | Летние: Борьба | ТАСС

Дзюдоисты из 37 стран подали заявки на участие в этапе «Большого шлема» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Более 300 спортсменов из 37 стран подали заявки на участие в третьем этапе международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге 20—21 мая 2017 года. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Первый этап турнира прошел во Франции, второй — в Баку.

«На финишную прямую выходит подготовка к международному турниру по дзюдо “Большой шлем”, который пройдет в Екатеринбурге 20—21 мая. Всего заявки на участие в турнире подали 324 спортсмена из 37 стран мира», — говорится в сообщении.

Уже в мае в Екатеринбург прилетит самая многочисленная по составу сборная России. В нее вошли 56 спортсменов, половина из которых — женщины. «Также в мае приедут бронзовый призер Олимпийских игр Сириль Маре, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Пенолбер, двукратный победитель “Большого шлема”, чемпион Европы Александар Куколь и другие мастера», — отмечается в сообщении департамента.

Ранее сообщалось об участии в турнире двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо, девятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера, который возглавляет мировой зачет в категории свыше 100 кг. С 2010 года Ринер не проиграл ни одной схватки.

Договоренность о проведении этапа «Большого шлема» в Екатеринбурге была достигнута в июле 2016 года.
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