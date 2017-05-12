Нурдаулет Жарылгапов стал обладателем пояса «Мангистау Барысы»

За звание победителей в абсолютной весовой категории вели борьбу 15 лучших палуанов Актау, Жанаозена и пяти сельских районов Мангистауской области. После предварительных схваток на ковре в полуфинале Жанабай Мейрамбек (Актау) в конце встречи сумел вырвать победу у Галымжана Шолтаева (Мунайлинский р-н). Один из фаворитов турнира Нурдаулет Жарылгапов (Актау)уверенно одолел двухметрового Ерболата Ташенова (Тункаранский р-н). В финале Жарылгапов за 27 секунд одержал чистую победу на Мейрамбеком, став обладателем золотого пояса «Мангистау Барысы» и приза в 500.000 тенге. Нурдаулет Жарылгапов и Жанабай Мейрамбек будут представлять Мангистаускую область в финале республиканского турнира «Казахстан Барысы» -2017, который состоится в Астане 2 июля.