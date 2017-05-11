Спортсмены из Иркутской области завоевали «золото» на первенстве России по вольной борьбе

Братья Александр и Федор Балтуевы из Осинского района Иркутской области завоевали золотые медали на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в столице региона. Оба спортсмена включены в состав национальной команды для участия в международном турнире. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В первый день проведения первенства, 9 мая, в весовой категории до 50-ти кг победил Федор Балтуев. Вчера Александр Балтуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 54-х кг. 10 мая в торжественной церемонии награждения победителей и призеров первенства страны принял участие заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

«Проведение первенства России по вольной борьбе стало возможным благодаря спортивным достижениям борцов Приангарья, а также положительному опыту проведения всероссийских и международных соревнований на территории Иркутской области», — отметил заместитель губернатора.

Дмитрий Чернышов поздравил братьев Александра и Федора Балтуевых, которые успешно выступили и завоевали золотые медали. А также выразил уверенность в достижении успехов юношей на международной арене.

«Мы очень рады, что золотые награды получили наши земляки. Это большой успех и для спортсменов, и для тренеров. В Иркутск приехали очень серьезные соперники — спортсмены из Республик Дагестан и Тыва, Красноярского края. Но нам удалось получить блестящие результаты. Хочу поблагодарить губернатора Иркутской области Сергея Левченко и правительство региона за организацию спортивного мероприятия на высоком уровне — это отмечают спортсмены, судьи, представители федерации по вольной борьбе России», — подчеркнул вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области, президент федерации вольной борьбы Приангарья Кузьма Алдаров.