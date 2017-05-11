Казахстанец завоевал «золото» на чемпионате Азии по борьбе
Казахстанский борец Максат Ережепов, выступающий в весовой категории до 75 килограмм, завоевал золотые медали чемпионата Азии по
греко-римской борьбе, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего за первенство боролись 12 спортсменов. По ходу турнира Ережепов уверенно разобрался с соперниками из Китая и Южной Кореи. Стоит отметить, что Максат Ережепов стал первым уроженцем Атырауской области, завоевавшим «золото» на чемпионате по
«Это безусловно большое достижение всего казахстанского спорта, очень хороший показатель. Максат стал первым и своим примером он мотивирует наших подрастающих спортсменов, даст им стимул усерднее заниматься ради достижения побед», — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.
Свою награду казахстанский спортсмен добавил к завоеванным ранее двум бронзовым (2012, 2013) и одной серебряной медали (2014) предыдущих чемпионатов Азии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter