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11 мая 2017, 12:35 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец завоевал «золото» на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанский борец Максат Ережепов, выступающий в весовой категории до 75 килограмм, завоевал золотые медали чемпионата Азии по греко-римской борьбе, передает корреспондент Vesti.kz.

Континентальное первенство проходит в <nobr>Нью-Дели</nobr> (Индия). Увеличить
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Всего за первенство боролись 12 спортсменов. По ходу турнира Ережепов уверенно разобрался с соперниками из Китая и Южной Кореи. Стоит отметить, что Максат Ережепов стал первым уроженцем Атырауской области, завоевавшим «золото» на чемпионате по греко-римской борьбе среди взрослых.

«Это безусловно большое достижение всего казахстанского спорта, очень хороший показатель. Максат стал первым и своим примером он мотивирует наших подрастающих спортсменов, даст им стимул усерднее заниматься ради достижения побед», — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.

Свою награду казахстанский спортсмен добавил к завоеванным ранее двум бронзовым (2012, 2013) и одной серебряной медали (2014) предыдущих чемпионатов Азии.

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