Горькая микстура Нови-Сада
Впервые за много лет российские борцы
греко-римкого стиля уступили общекомандное первенство чемпионата Европы, который завершился в Сербии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За два дня выступлений россияне-«классики» завоевали всего одну золотую награду, обладателем которой стал 23-летний Артем Сурков. Впрочем, если подводить совсем уж общий итог — по трем видам борьбы, включая женскую, результат сборной России получился лучшим: 5 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых наград и первое место в общем зачете, с учетом всех стилей.
НЕ МИШЕНЬ, А МАЯК
Когда случается нечто, выходящее за рамки привычного, всегда хочется взять паузу и отбросив эмоции подумать: почему так произошло? Почему послеолимпийское первенство континента, куда Россия привезла максимально сильный — из возможного — состав, оказался столь драматичен? Можно, наверное, произнести ритуальные слова о том, что европейское первенство — не самый главный старт в календаре, но я не буду этого делать. Потому что видела в воскресенье вечером черное от горя лицо главного тренера, пятикратного чемпиона мира Гоги Когуашвили. Для него поражение стало личной драмой, которой, к тому же, ничто не предвещало: повезли в Сербию двух дебютантов Манцигова и Акиева, не возлагая на них особых надежд, — так оба и не подвели, завоевали по бронзовой награде. Сказал Когуашвили, что Сурков обязательно должен сражаться за золото — вот вам золото, получите и распишитесь.
Президент российской федерации борьбы и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили назвал главным для себя разочарованием выступление в Сербии обладателя главной награды Игр-2016 Давита Чакветадзе: мол, нужно было с самого начала понимать, что на ковре титул за тебя бороться не станет. Вот и проиграл олимпийский чемпион непонятно кому, отборовшись на удивление бездарно.
Отчасти соглашусь: выигрывая Олимпиаду спортсмен как правило далеко не сразу понимает, насколько сложнее становится его спортивная жизнь. Потому что все поначалу свидетельствует об обратном. Тебя в прямом и переносном смысле носят на руках, к тебе приковано внимание журналистов и даже на соревнованиях судьи вдруг становятся на удивление лояльны — особенно если выступать приходится на внутренних турнирах. Подсознательно рождается уверенность: я — самый сильный, и так будет всегда.
Но в реальности все выходит совсем иначе. Если соперник умен (а дураки в большом спорте не выживают), он, выходя бороться против чемпиона, уже успевает изучить и арсенал любимых приемов, и слабые стороны. Главное же заключается в том, что победить олимпийского чемпиона рвутся все. Он становится мишенью.
В собственной команде ты не мишень, а маяк. Особенно для тех, у кого нет достойного опыта. И если у флагмана вдруг
АСФАЛЬТОВЫЙ КАТОК
Для тех, кто оказался успешен на Играх, послеолимпийский чемпионат Европы — тяжкое испытание. Чтобы это понять, достаточно взять в руки протоколы: Чакветадзе выбыл уже в 1/8 финала, чемпион Олимпийских игр в категории до 98 кг Артур Алексанян потерпел поражение в первой же схватке норвежцу, триумфатор Рио в категории до 66 кг серб Дафор Штефанек стал жертвой жеребьевки — попал под Суркова, как под асфальтовый каток и был «раскатан» российским борцом со счетом 1:12.
Сурков — это вообще отдельная история. Олимпийскую лицензию в своей категории добыл для страны именно он. Но в Рио поехал
В
Российские тренеры любят подчеркивать, что традиции в борьбе столь победны, а конкуренция внутри страны столь высока, что ставь в команду любого — результат будет гарантированно высок. Безусловный плюс завершившегося чемпионата и в том, что он заставил поставить под сомнение и этот тезис тоже. Не потому, что наши спортсмены стали слабее — просто выросли соперники. Победа уже упомянутого норвежца Феликса Балдауфа — яркий тому пример. И так ли уж случайно он победил Алексаняна?
Сам Артур, получивший бронзовую награду, отнесся к поражению философски: заметил, что к августовскому чемпионату мира он подойдет совершенно в ином состоянии. Сделает все от него зависящее, чтобы история не повторилась.
Над этим же, уверена, будут теперь ломать голову и все российские тренеры. Не спать ночами, искать слабые места у своих подопечных, продумывать стратегию. Этим, собственно, и полезны поражения. Как горькая микстура. А в том, что в августе у российской сборной все получится, я даже не сомневаюсь. Слишком многие сейчас этого жаждут.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из
Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 70 кг. 1. Чамизо (Италия). 2. Гаджиев (Польша). 3. КАСУМОВ и Дибиргаджиев (Азербайджан). 125 кг. 1. Акгюль (Турция). 2. Магомедов (Азербайджан). 3. Петриашвили (Грузия) и Берианидзе (Армения)… 11. ХУГАЕВ.
Женская борьба. 58 кг. 1. Буллен (Норвегия). 2. Чердивара (Молдова). 3. Барка (Венгрия) и Мертенс (Германия)… 7. КОБЛОВА. 69 кг. 1. БРАТЧИКОВА. 2. Мамашук (Белоруссия). 3. Черкасова (Украина) и Ларок (Франция).
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