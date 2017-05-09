Горькая микстура Нови-Сада

За два дня выступлений россияне-«классики» завоевали всего одну золотую награду, обладателем которой стал 23-летний Артем Сурков. Впрочем, если подводить совсем уж общий итог — по трем видам борьбы, включая женскую, результат сборной России получился лучшим: 5 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых наград и первое место в общем зачете, с учетом всех стилей.

НЕ МИШЕНЬ, А МАЯК

Когда случается нечто, выходящее за рамки привычного, всегда хочется взять паузу и отбросив эмоции подумать: почему так произошло? Почему послеолимпийское первенство континента, куда Россия привезла максимально сильный — из возможного — состав, оказался столь драматичен? Можно, наверное, произнести ритуальные слова о том, что европейское первенство — не самый главный старт в календаре, но я не буду этого делать. Потому что видела в воскресенье вечером черное от горя лицо главного тренера, пятикратного чемпиона мира Гоги Когуашвили. Для него поражение стало личной драмой, которой, к тому же, ничто не предвещало: повезли в Сербию двух дебютантов Манцигова и Акиева, не возлагая на них особых надежд, — так оба и не подвели, завоевали по бронзовой награде. Сказал Когуашвили, что Сурков обязательно должен сражаться за золото — вот вам золото, получите и распишитесь.

Президент российской федерации борьбы и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили назвал главным для себя разочарованием выступление в Сербии обладателя главной награды Игр-2016 Давита Чакветадзе: мол, нужно было с самого начала понимать, что на ковре титул за тебя бороться не станет. Вот и проиграл олимпийский чемпион непонятно кому, отборовшись на удивление бездарно.

Отчасти соглашусь: выигрывая Олимпиаду спортсмен как правило далеко не сразу понимает, насколько сложнее становится его спортивная жизнь. Потому что все поначалу свидетельствует об обратном. Тебя в прямом и переносном смысле носят на руках, к тебе приковано внимание журналистов и даже на соревнованиях судьи вдруг становятся на удивление лояльны — особенно если выступать приходится на внутренних турнирах. Подсознательно рождается уверенность: я — самый сильный, и так будет всегда.

Но в реальности все выходит совсем иначе. Если соперник умен (а дураки в большом спорте не выживают), он, выходя бороться против чемпиона, уже успевает изучить и арсенал любимых приемов, и слабые стороны. Главное же заключается в том, что победить олимпийского чемпиона рвутся все. Он становится мишенью.

В собственной команде ты не мишень, а маяк. Особенно для тех, у кого нет достойного опыта. И если у флагмана вдруг что-то не заладилось по мере следования к победе, это часто влечет за собой растерянность остальных. Могло такое случиться в Нови-Саде, когда в субботу нелепо и беззубо из борьбы за золото вылетел действующий чемпион Европы, участник чемпионата мира и Олимпийских игр Мингиян Семенов, а в воскресенье следом был отправлен Чакветадзе? Да запросто!

АСФАЛЬТОВЫЙ КАТОК

Для тех, кто оказался успешен на Играх, послеолимпийский чемпионат Европы — тяжкое испытание. Чтобы это понять, достаточно взять в руки протоколы: Чакветадзе выбыл уже в 1/8 финала, чемпион Олимпийских игр в категории до 98 кг Артур Алексанян потерпел поражение в первой же схватке норвежцу, триумфатор Рио в категории до 66 кг серб Дафор Штефанек стал жертвой жеребьевки — попал под Суркова, как под асфальтовый каток и был «раскатан» российским борцом со счетом 1:12.

Сурков — это вообще отдельная история. Олимпийскую лицензию в своей категории добыл для страны именно он. Но в Рио поехал Ислам-бека Альбиев. Очень опытный, очень заслуженный, имеющий в послужном списке как олимпийскую победу, так и золото чемпионата мира. Просто эти титулы были одержаны в 2008—2009 годах. В прошлом сезоне у Альбиева словно открылось второе дыхание: он выиграл чемпионат Европы, а следом не слишком убедительно, но победил Суркова на чемпионате страны. В некоторых видах спорта о подобных ситуациях говорят «сыграл в отбор». А вот на то, чтобы добраться до олимпийских медалей, спортсмена не хватило — он проиграл в 1/8 финала.

В Нови-Саде стало очевидно, что в лице Суркова, выращенного в Саранске Виктором Ермошиным, сборная приобрела уникального бойца и уникального лидера — уже по этой причине лично я не стала бы называть итог — провальным.

Российские тренеры любят подчеркивать, что традиции в борьбе столь победны, а конкуренция внутри страны столь высока, что ставь в команду любого — результат будет гарантированно высок. Безусловный плюс завершившегося чемпионата и в том, что он заставил поставить под сомнение и этот тезис тоже. Не потому, что наши спортсмены стали слабее — просто выросли соперники. Победа уже упомянутого норвежца Феликса Балдауфа — яркий тому пример. И так ли уж случайно он победил Алексаняна?

Сам Артур, получивший бронзовую награду, отнесся к поражению философски: заметил, что к августовскому чемпионату мира он подойдет совершенно в ином состоянии. Сделает все от него зависящее, чтобы история не повторилась.

Над этим же, уверена, будут теперь ломать голову и все российские тренеры. Не спать ночами, искать слабые места у своих подопечных, продумывать стратегию. Этим, собственно, и полезны поражения. Как горькая микстура. А в том, что в августе у российской сборной все получится, я даже не сомневаюсь. Слишком многие сейчас этого жаждут.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Нови-Сада.