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8 мая 2017, 15:03 | Летние: Борьба | УНИАН

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной борьбе с тремя медалями

В сербском городе Нови-Сад завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе.

В последние два дня соревнований нашей команде не удалось пополнить свою копилку наградами. Увеличить
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Сборная Украины в последние два дня соревнований не пополнила свою копилку новыми наградами.

Среди борцов греко-римского стиля ближе всех к пьедесталу был закарпатец Юрий Шкрюба, но он, к сожалению, в бронзовом финале уступил более фактурному борцу из Германии и завершил выступление 5-м. То же самое относится к еще одному представителю Украины харьковскому борцу Димитрию Тимченко. Он также не сумел подняться выше 5-го места.

Напомним, что лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустил нынешний чемпионат Европы.

Таким образом, на первенстве Европы-2017 наша команда завоевала три медали — одну серебряную и две бронзовые. На пьедестал поднимались исключительно представительницы женской борьбы. Серебро нашей сборной принесла Илона Семкив в категории до 48 кг, бронза на счету Юлии Ткач (63 кг) и Аллы Черкасовой (69 кг).

Отметим большое количество пятых мест украинцев. До подиума немного не дотянули представители греко-римской борьбы Юрий Шкрюба, Димитрий Тимченко, «вольники» Петр Билейчук, Гор Оганесян и Анжелина Лысак в женской борьбе.

В общем турнирном зачете команда Украины поделила 12−13 места с Молдовой.

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