Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной борьбе с тремя медалями
В сербском городе
Нови-Сад завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Украины в последние два дня соревнований не пополнила свою копилку новыми наградами.
Среди борцов
Напомним, что лидер сборной Украины по
Таким образом, на первенстве Европы-2017 наша команда завоевала три медали — одну серебряную и две бронзовые. На пьедестал поднимались исключительно представительницы женской борьбы. Серебро нашей сборной принесла Илона Семкив в категории до 48 кг, бронза на счету Юлии Ткач (63 кг) и Аллы Черкасовой (69 кг).
Отметим большое количество пятых мест украинцев. До подиума немного не дотянули представители
В общем турнирном зачете команда Украины поделила 12−13 места с Молдовой.
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