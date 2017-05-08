Пятёрка без плюса. Россия выиграла чемпионат Европы
Поражения героев Олимпиады, открытие новых имён, преодоление себя и возвращение большой борьбы в России — в итогах чемпионата Европы.
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Сборная России выиграла чемпионат Европы по борьбе в Сербии завоевав 16 медалей, из которых пять высшей пробы. Однако в вольной и
Кровавая победа Куругулиева
О том, что чемпионат Европы будет не простым и каждая победа дастся с потом и кровью, стало понятно уже в первый день турнира. Замещающий лучшего борца
На честном слове и одной ноге
Самому популярному борцу Чечни Анзору Болтукаеву было что доказывать на чемпионате Европы. В Рио он неожиданно уступил в первом круге, остался без медали и жаждал доказать, что ещё способен на многое. Болтукаев не без труда, но сумел дойти до финала, правда, ценой тяжелейшей травмы — разрыва мениска. Трёхкратный олимпийский чемпион и его земляк Буйвасар Сайтиев предложил ему сняться с финала, однако Болтукаев вышел на финальную схватку с турком Ризой Йилдыримом и боролся за победу до конца. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили за такое серебро Болтукаеву не должно быть стыдно.
Новые лица женской борьбы
Главные фаворитки женского турнира, участницы олимпийских Игр Инна Тражукова и Валерия Коблова остались в
Сюрпризы от сербов
Звёздная по составу команда
Новые правила спутали карты
Вообще результаты турнира борцов
Нелёгкая доля тяжеловесов
Самые тяжёлые весовые категории всегда особо престижны, но в этот раз россияне ограничились в них одной бронзой. Алан Хугаев оказался единственным «вольником», который вернётся домой без награды. Ему не повезло с жеребьёвкой и в первом же круге он уступил призёру Олимпиады Гено Петриашвили и окончательно выбыл из борьбы. Не пробилась в решающие схватки и серебряный призёр прошлого чемпионата Европы Алёна Стародубцева. Немного подправил ситуация с тяжами лишь «классик» Виталий Щур, для которого завоёванная бронза может считаться хорошим результатом.
Большая борьба возвращается в Россию
Один из крупнейших турниров этого года — женский Кубок мира пройдёт в этом году в Чебоксарах
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