Пятёрка без плюса. Россия выиграла чемпионат Европы

Сборная России выиграла чемпионат Европы по борьбе в Сербии завоевав 16 медалей, из которых пять высшей пробы. Однако в вольной и греко-римской борьбе наша команда могла рассчитывать на большее, а потому выступление россиян не назовёшь сверхуспешным. Впрочем, на то есть объективные и субъективные причины. В то время как герои Олимпиады в Рио себя не проявили, за честь российского флага постояла молодёжь.

Кровавая победа Куругулиева

О том, что чемпионат Европы будет не простым и каждая победа дастся с потом и кровью, стало понятно уже в первый день турнира. Замещающий лучшего борца pound-for-pound Абдулрашида Садулаева Даурен Куруглиев блестяще справился с поставленной задачей и легко и играючи дошёл до финала, где был вынужден соперничать не только со своим соперником Александром Гостиевым из Азербайджана, но и с сильнейшим рассечением. По новым правилам если кровь у борца идёт больше четырёх минут, поединок должен быть остановлен, а потому уверенно лидировавший по очкам Куруглиев прошёл по грани. Приятным сюрпризом стало и выступление Ильяса Бекбулатова в весе до 65 кг, где он успешно подстраховал другого олимпийского чемпиона Сослана Рамонова и выиграл все схватки с общим счётом 42:0.

На честном слове и одной ноге

Самому популярному борцу Чечни Анзору Болтукаеву было что доказывать на чемпионате Европы. В Рио он неожиданно уступил в первом круге, остался без медали и жаждал доказать, что ещё способен на многое. Болтукаев не без труда, но сумел дойти до финала, правда, ценой тяжелейшей травмы — разрыва мениска. Трёхкратный олимпийский чемпион и его земляк Буйвасар Сайтиев предложил ему сняться с финала, однако Болтукаев вышел на финальную схватку с турком Ризой Йилдыримом и боролся за победу до конца. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили за такое серебро Болтукаеву не должно быть стыдно.

Новые лица женской борьбы

Главные фаворитки женского турнира, участницы олимпийских Игр Инна Тражукова и Валерия Коблова остались в Нови-Саде без медалей, упустив из-за грубых ошибок победы в практически выигранных поединках. Тяжело далось выступление в наилегчайшем весе Милане Дадашевой, которая, похоже, просто переросла весовую категорию 48 кг. Однако поставленную задачу завоевать две золотых медали подопечные Юрия Шахмурадова выполнили усилиями тех, кто на Олимпиаде не выступал. Лучшая молодая спортсменка в нашей команде Любовь Овчарова первенствовала в не олимпийской весовой категории до 60 кг, а Анастасия Братчикова успешно справилась с новым для себя и более тяжёлым весом до 69 кг, где она успешно подстраховала отсутствующую Наталью Воробьёву.

Сюрпризы от сербов

Звёздная по составу команда греко-римского стиля завоевала лишь одно золото усилиями Артёма Суркова, а многие опытные мастера разочаровали. Так олимпийский чемпион Давит Чакветадзе уже в квалификации проиграл не самому грозному сопернику из Сербии. Ещё один серб Михаил Каджая остановил в первой же схватке именитого Никиту Мельникова. Своеобразный реванш у хозяев взял единственной победитель у российских классиков Артём Сурков, одолевший в финале олимпийского чемпиона Давора Штефанека.

Новые правила спутали карты

Вообще результаты турнира борцов греко-римского стиля получились неоднозначными во многом из-за новых правил. Отмена постановки в партер за пассивность не только не повысили зрелищность схваток, но сделали их более осторожными, так как исход мог решить один единственный балл или удачное действие. А возможность давать баллы за пассивность позволяла судьям единолично решать исход многих схваток. В итоге вместо яркой борьбы получили лотерею с непредсказуемым исходом и возросшей конкуренцией.

Нелёгкая доля тяжеловесов

Самые тяжёлые весовые категории всегда особо престижны, но в этот раз россияне ограничились в них одной бронзой. Алан Хугаев оказался единственным «вольником», который вернётся домой без награды. Ему не повезло с жеребьёвкой и в первом же круге он уступил призёру Олимпиады Гено Петриашвили и окончательно выбыл из борьбы. Не пробилась в решающие схватки и серебряный призёр прошлого чемпионата Европы Алёна Стародубцева. Немного подправил ситуация с тяжами лишь «классик» Виталий Щур, для которого завоёванная бронза может считаться хорошим результатом.

Большая борьба возвращается в Россию