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7 мая 2017, 22:28 | Летние: Борьба | ТАСС

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы, который в воскресенье завершился в сербском Нови-Саде.

В активе российской команды 16 медалей — пять золотых четыре серебряные и семь бронзовых. Увеличить
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Сборная России завоевала 16 медалей — пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

Второе место в общем зачете заняла команда Турции (5−1−3), третье — Болгарии (3−3−1).
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