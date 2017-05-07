Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбе
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы, который в воскресенье завершился в сербском
Нови-Саде.
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Сборная России завоевала 16 медалей — пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.
Второе место в общем зачете заняла команда Турции (5−1−3), третье — Болгарии (3−3−1).
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