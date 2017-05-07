Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день ЧЕ в Сербии
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском
Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши — 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале уступил Зурабу Датунашвили из Грузии — 2:4.
Бронзовая награду на счету Казбека Килова (75 кг), который был сильнее в поединке за третье место представителя Азербайджана Рухина Микаилова- 9:1.
Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей: золотая в активе Ванессы Колодинской (53 кг), Екатерина
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