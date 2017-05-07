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7 мая 2017, 22:14 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день ЧЕ в Сербии

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 78 кг в финале Павел <span class=error>Лях</span> уступил венгру <span class=error>Балинту</span> <span class=error>Корпаши</span> — 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился <span class=error>Радик</span> <span class=error>Кулиев</span> который в финале уступил <span class=error>Зурабу</span> Датунашвили из Грузии — 2:4. Увеличить
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В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши — 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале уступил Зурабу Датунашвили из Грузии — 2:4.

Бронзовая награду на счету Казбека Килова (75 кг), который был сильнее в поединке за третье место представителя Азербайджана Рухина Микаилова- 9:1.

Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей: золотая в активе Ванессы Колодинской (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), Мария Мамошук (69 кг), Александр Грабовик (98 кг) стали серебряными призерами, бронзовые награда также на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг) и «классика» Сослана Даурова.

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