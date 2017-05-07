Россиянин Акиев завоевал бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский борец
греко-римского стиля Адлан Акиев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 80 кг.
В схватке за третье место россиянин победил Даниэля Александрова из Болгарии со счетом 3:1. Еще одна бронза на счету турка Аслама Атема. Чемпионом стал грузин Зураби Датунашвили, в финале победивший представителя Белоруссии Раджика Кулиева.
Для сборной России эта медаль стала 16-й на турнире. В активе россиян пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.
Чемпионат Европы, проходящий в сербском
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