Россиянин Акиев завоевал бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

В схватке за третье место россиянин победил Даниэля Александрова из Болгарии со счетом 3:1. Еще одна бронза на счету турка Аслама Атема. Чемпионом стал грузин Зураби Датунашвили, в финале победивший представителя Белоруссии Раджика Кулиева.

Для сборной России эта медаль стала 16-й на турнире. В активе россиян пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.