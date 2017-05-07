Россиянин Манцигов завоевал бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский борец
греко-римского стиля Абуязид Манцигов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 71 кг.
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В схватке за третье место россиянин победил турка Мурата Дага со счетом 9:1. Еще одна бронза на счету серба Александра Максимовича. Чемпионом стал венгр Балиант Корпаши, в финале победивший представителя Белоруссии Павла Ляха.
Для сборной России эта медаль стала 14-й на турнире. В активе россиян пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград.
Чемпионат Европы, проходящий в сербском
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