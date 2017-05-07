Российский борец греко-римского стиля Лабазанов вышел в финал чемпионата Европы
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Чингиз Лабазанов вышел в финал в весовой категории до 75 кг на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад.
В финальной схватке за золото, которая состоится позднее в воскресенье, Лабазанов встретится с представителем Болгарии Тареком Абдельсламом.
Адлан Акиев и Абуязид Манцигов поборются за бронзовые награды в категориях до 80 и 71 кг соответственно.
Еще один представитель России Давит Чакветадзе (категория до 85 кг) проиграл в квалификации.
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