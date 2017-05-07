Две награды завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по греко-римской борьбе
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на чемпионате Европы по
греко-римской борьбе в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В весовой категории до 98 кг Александр Грабовик уверенно провел поединки по турнирной сетке. На старте соревнований он был сильнее Оливера Адриана Хасслера из Германии — 2:1. В четвертьфинале белорус в непростом поединке победил Ардо Арусаара из Эстонии — 3:1, а в ½ финала Александр Грабовик сломил сопротивление Балаша Киша из Венгрии — 3:1. Единственное поражение он потерпел в поединке за золотую награду. Норвежец Феликс Балдауф удачнее провел схватку (2:1) и завоевал золотую награду, белорусу досталось серебро.
Еще одну медаль в копилку команды
На счету белорусской сборной по борьбе уже шесть наград чемпионата Европы. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина
Чемпионат Европы завершится в
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