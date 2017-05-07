Две награды завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по греко-римской борьбе

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В весовой категории до 98 кг Александр Грабовик уверенно провел поединки по турнирной сетке. На старте соревнований он был сильнее Оливера Адриана Хасслера из Германии — 2:1. В четвертьфинале белорус в непростом поединке победил Ардо Арусаара из Эстонии — 3:1, а в ½ финала Александр Грабовик сломил сопротивление Балаша Киша из Венгрии — 3:1. Единственное поражение он потерпел в поединке за золотую награду. Норвежец Феликс Балдауф удачнее провел схватку (2:1) и завоевал золотую награду, белорусу досталось серебро.

Еще одну медаль в копилку команды борцов-классиков принес Сослан Дауров в весовой категории до 66 кг, который успешно дошел до полуфинала, но уступил на этой стадии сербу Давору Стефанеку — 1:4. В поединке за бронзовую награду Сослан Дауров победил венгра Мате Крашная — 8:2.

На счету белорусской сборной по борьбе уже шесть наград чемпионата Европы. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич и Мария Мамошук стали серебряными призерами, бронзовая награда на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг).