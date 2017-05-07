Подарок для президента

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То, что будет сложно, да что там — нечеловечески тяжело — стало понятно уже в самом первом финале категории до 59 кг, где встретились болгарин Серафим Ангелов, выбивший с утра из чемпионской гонки победителя прошлогоднего европейского первенства Мингияна Семенова, и серб Кристиан Фриз. Едва спортсмены вышли на ковер, сербский судья-информатор зашелся в экстазе. «Сербья, Сербья», — орал он в микрофон, будоража зал. Одна речевка сменяла другую и вызывала, в общем-то, справедливый вопрос: какого черта подобный энтузиазм остается безнаказанным? Неужели все дело в том, что президент международной борцовской федерации Ненад Лалович — тоже серб, и это по умолчанию дает индульгенцию всему, что происходит вокруг помоста, если на табло — сербский флаг? И что в этом случае ждет единственного российского финалиста Артема Суркова?

Суркову предстояло бороться с олимпийским чемпионом Дафором Штефанеком. Победу серба в Рио-де-Жанейро на тех Играх как только не называли: самым скандальным поединком, подарком Лаловичу — в общем, в ход шли все эпитеты, принятые в борьбе в тех случаях, когда результат крайне сомнителен. Штефанек боролся в финале с Миграном Арутюняном, не сказать, что очевидно превосходил его, но так или иначе получил победу. А запоминается, как известно, последнее — результат на табло.

Чемпионат Европы тоже начался скандалом. По свидетельству очевидцев, крайне странно выглядела уже процедура взвешивания: то ли серб вообще не становился на весы, то ли соскочил с ни х, увидев, что стрелка начинает зашкаливать, в общем, история умалчивает о том, что было на самом деле, но разговоры о том, что сербским спортсменам во всех отношениях обеспечена в Нови Саде зеленая улица, вспыхивали повсеместно.

Главный тренер российской сборной Гоги Когуашвили до начала турнира довольно уверенно сказал, что Сурков обязан бороться за золото. Тот, собственно, так и шел: в 1/8 финала победил грузина Гогу Гогиберашвили, затем поляка Люциана Бернатека, турка Атакана Юкселя. Просто когда прозвучал стартовый сигнал к началу финала стало понятно, что помимо заходящегося в истерике комментатора и беснующегося зала, Артему предстоит иметь дело еще и с малоадекватным соперником: Штефанек начал с того, что сильно боднул Суркова головой, разбив ему губы, потом попытался провести захват, чуть ли не засунув руку в рот сопернику, а потом, наткнувшись рукой на зубы, отшатнулся и побежал к судейской панели, демонстрируя якобы следы укуса.

На самом деле все, что нужно знать об этой схватке, сводилось к короткой строке на табло — 12:1.

— Как вы думаете, те, кто проигрывает, знают меньше приемов, чем чемпион? Или хуже умеют ими пользоваться? — риторически спросил меня президент российской федерации борьбы Михаил Мамиашвили, с которым мы столкнулись на входе в разминочный зал. И сам же ответил:

— Если ты по-настоящему настроен биться и не допускаешь мысли о том, что можешь проиграть, ты победишь. Судья информатор? Да какая разница, как он себя вел? И помог он этим своему борцу?

— Я не слишком реагировал на то, как ведет себя судья-информатор, — сказал после схватки Сурков. — Все это было ожидаемо. Поэтому я даже не настраивался на то, что борьба между нами может вестись на равных. Единственным выходом для себя видел один вариант: победить за явным преимуществом. Утренние схватки помогли настроиться. В первом поединке я не успел сконцентрироваться и сразу же «улетел» на четыре балла. Пришлось быстро перестраиваться, чтобы вообще не вылететь из обоймы. Так получилось, что дошел до финала.

— Главный тренер команды заранее предупредил, что вы — главный претендент на золотую медаль. Вы сами чувствовали это?

— На таких соревнованиях может случиться все, что угодно. Вы же сами видели, как утром в первой схватке проиграл сербу Никита Мельников, хотя все предполагали, что он будет бороться в финале с олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном, как проиграл норвежцу сам Алексанян… Я просто знал, что не должен проиграть.

— Вам раньше приходилось встречаться со Штефанеком?

— Нет. Но я просмотрел все его схватки. Знал, какие у него коронные приемы, что от него ждать. Если совсем честно, главной проблемой для себя я видел не соперника, а судей.

— Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин сказал однажды, что владеет тремя приемами, которых вполне хватает для того, чтобы побеждать.

— У меня тоже не так много приемов, которые приходится использовать. Просто я уверенно чувствую себя и в стойке, и в партере, да и бросать умею.

— Какие схватки дольше помнятся — выигранные, или проигранные?

— Проигранные конечно. Иногда даже заснуть не получается.

— А список обидчиков ведете, чтобы впоследствии отомстить?

— Записывать мне ни к чему, у меня память хорошая.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Нови Сада.