Борьба греко-римская. Белорус Александр Грабовик завоевал серебро в категории до 98 кг, Сослан Дауров взял бронзу в категории до 66 кг
Белорусский борец
греко-римского стиля Александр Грабовик завоевал серебро чемпионата Европы в весовой категории до 98 кг. В финале наш соотечественник уступил норвежцу Феликсу Балдуфу (1:2). Бронзовые награды в этой категории достались Балашу Киссу из Венгрии и Артуру Алексаняну из Армении.
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Борьба
1. Феликс Балдуф (Норвегия)
2. Александра ГРАБОВИК (Беларусь)
3. Балаш Кисс (Венгрия)
3. Артур Алексанян (Армения)
Представитель Беларуси Сослан Дауров взял бронзу в категории до 66 кг. В он уступил сербу Давору Штефанеку (1:4), а поединке за бронзу победил венгра Мате Крашнаи (8:2).
Борьба
1. Артур Сурков (Россия)
2. Давор Штефанек (Сербия)
3. Сослан ДАУРОВ (Беларусь)
3. Гога Гогиберашвили (Грузия).
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