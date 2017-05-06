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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29667791/
6 мая 2017, 22:57 | Летние: Борьба | «Прессбол»

Борьба греко-римская. Белорус Александр Грабовик завоевал серебро в категории до 98 кг, Сослан Дауров взял бронзу в категории до 66 кг

Белорусский борец греко-римского стиля Александр Грабовик завоевал серебро чемпионата Европы в весовой категории до 98 кг. В финале наш соотечественник уступил норвежцу Феликсу Балдуфу (1:2). Бронзовые награды в этой категории достались Балашу Киссу из Венгрии и Артуру Алексаняну из Армении.

Белорусский борец <nobr>греко-римского</nobr> стиля Александр <span class=error>Грабовик</span> завоевал серебро чемпионата Европы в весовой категории до 98 кг. В финале наш соотечественник уступил норвежцу Феликсу <span class=error>Балдуфу</span> (1:2). Бронзовые награды в этой категории достались <span class=error>Балашу</span> <span class=error>Киссу</span> из Венгрии и Артуру <span class=error>Алексаняну</span> из Армении. Увеличить
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Борьба греко-римская. Чемпионат Европы. -98 кг
1. Феликс Балдуф (Норвегия)
2. Александра ГРАБОВИК (Беларусь)
3. Балаш Кисс (Венгрия)
3. Артур Алексанян (Армения)

Представитель Беларуси Сослан Дауров взял бронзу в категории до 66 кг. В он уступил сербу Давору Штефанеку (1:4), а поединке за бронзу победил венгра Мате Крашнаи (8:2).

Борьба греко-римская. Чемпионат Европы. -66 кг
1. Артур Сурков (Россия)
2. Давор Штефанек (Сербия)
3. Сослан ДАУРОВ (Беларусь)
3. Гога Гогиберашвили (Грузия).

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