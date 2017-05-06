Российский борец греко-римского стиля Щур завоевал бронзу ЧЕ в категории до 130 кг
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Виталий Щур завоевал бронзовую медаль в категории до 130 кг на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.
В субботней схватке за бронзу Щур со счетом 5:3 одержал победу над румыном Алином Киурариу. Еще одну бронзу в этой весовой категории завоевал грузин Леван Арабули, победивший немца Кристиана Джона.
В весовой категории до 98 кг золотую медаль завоевал норвежец Феликс Балдауф, победивший в финале белоруса Александра Грабовика со счетом 2:1.
Бронзовые медали в этом весе завоевали венгр Балаш Кисс, победивший немца Оливера Хасслера, и армянин Артур Алексанян, оказавшийся сильнее украинца Дмитрия Тимченко.
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