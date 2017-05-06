Российский борец греко-римского стиля Щур завоевал бронзу ЧЕ в категории до 130 кг

В субботней схватке за бронзу Щур со счетом 5:3 одержал победу над румыном Алином Киурариу. Еще одну бронзу в этой весовой категории завоевал грузин Леван Арабули, победивший немца Кристиана Джона.

В весовой категории до 98 кг золотую медаль завоевал норвежец Феликс Балдауф, победивший в финале белоруса Александра Грабовика со счетом 2:1.

Бронзовые медали в этом весе завоевали венгр Балаш Кисс, победивший немца Оливера Хасслера, и армянин Артур Алексанян, оказавшийся сильнее украинца Дмитрия Тимченко.