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6 мая 2017, 22:44 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российский борец греко-римского стиля Щур завоевал бронзу ЧЕ в категории до 130 кг

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Виталий Щур завоевал бронзовую медаль в категории до 130 кг на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.

В субботней схватке за бронзу Щур со счетом 5:3 одержал победу над румыном Алином Киурариу. Еще одну бронзу в этой весовой категории завоевал грузин Леван Арабули, победивший немца Кристиана Джона.

В весовой категории до 98 кг золотую медаль завоевал норвежец Феликс Балдауф, победивший в финале белоруса Александра Грабовика со счетом 2:1.

Бронзовые медали в этом весе завоевали венгр Балаш Кисс, победивший немца Оливера Хасслера, и армянин Артур Алексанян, оказавшийся сильнее украинца Дмитрия Тимченко.
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Белорусский борец греко-римского стиля Александр Грабовик завоевал серебро чемпионата Европы в весовой категории до 98 кг. В финале наш соотечественник уступил норвежцу Феликсу Балдуфу (1:2). Бронзовые награды в этой категории достались Балашу Киссу из Венгрии и Артуру Алексаняну из Армении.
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