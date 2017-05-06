Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбе

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В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года серба Давора Штефанека со счетом 12:1. Бронзовые награды на счету грузина Гоги Гогиберашвили и Сослана Даурова из Белоруссии.

Для сборной России эта медаль стала 12-й на турнире. В активе россиян пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.