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6 мая 2017, 21:26 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.

<em>МОСКВА 6 мая. /ТАСС/. </em>Россиянин Артем Сурков завоевал золотую медаль чемпионата Европы по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе в весовой категории до 66 кг. Увеличить
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В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года серба Давора Штефанека со счетом 12:1. Бронзовые награды на счету грузина Гоги Гогиберашвили и Сослана Даурова из Белоруссии.

Для сборной России эта медаль стала 12-й на турнире. В активе россиян пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

Чемпионат Европы, проходящий в сербском Нови-Саде, завершится 7 мая.
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МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.
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