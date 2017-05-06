Российский борец греко-римского стиля Семенов завоевал бронзу ЧЕ в категории до 59 кг
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.
Семенов в субботней схватке за бронзу со счетом 5:0 одержал победу над венгром Эриком Торбой.
Еще одну бронзу завоевал хорват Иван Лизатович, победивший шведа Эрика Фагерлунда.
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