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6 мая 2017, 20:40 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российский борец греко-римского стиля Семенов завоевал бронзу ЧЕ в категории до 59 кг

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.

Семенов в субботней схватке за бронзу со счетом 5:0 одержал победу над венгром Эриком Торбой.

Еще одну бронзу завоевал хорват Иван Лизатович, победивший шведа Эрика Фагерлунда.
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