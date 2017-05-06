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6 мая 2017, 15:10 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российский борец греко-римского стиля Сурков вышел в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков вышел в финал в категории до 66 кг на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад.

Сурков позднее в субботу в финале встретится с сербом Давором Штефанеком.

Два других представителя России Мингиян Семенов (до 59 кг) и Виталий Щур (до 130 кг) поборются за бронзовые награды с венгром Эриком Торбой и румыном Алином Киурариу соответственно.

Еще один россиянин Никита Мельников, выступавший в категории до 98 кг, проиграл в квалификации.
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