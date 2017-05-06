Российский борец греко-римского стиля Сурков вышел в финал чемпионата Европы

Сурков позднее в субботу в финале встретится с сербом Давором Штефанеком.

Два других представителя России Мингиян Семенов (до 59 кг) и Виталий Щур (до 130 кг) поборются за бронзовые награды с венгром Эриком Торбой и румыном Алином Киурариу соответственно.

Еще один россиянин Никита Мельников, выступавший в категории до 98 кг, проиграл в квалификации.