Российский борец греко-римского стиля Сурков вышел в финал чемпионата Европы
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков вышел в финал в категории до 66 кг на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад.
Сурков позднее в субботу в финале встретится с сербом Давором Штефанеком.
Два других представителя России Мингиян Семенов (до 59 кг) и Виталий Щур (до 130 кг) поборются за бронзовые награды с венгром Эриком Торбой и румыном Алином Киурариу соответственно.
Еще один россиянин Никита Мельников, выступавший в категории до 98 кг, проиграл в квалификации.
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