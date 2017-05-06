Лестница плача

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Женская борьба, как и женская штанга — крайне парадоксальное зрелище. Вроде бы все как обычно: микст зона, чемпионка, рассказывающая журналистам о том, как билась за эту победу, как мечтала о ней, как грубо соперницы били по лицу и таскали за волосы. Вроде бы — героиня: выдержала, сдюжила. А на лицах журналистов-мужчин лишь немой вопрос: «Зачем тебе это, девочка? Ну, скажи, зачем?».

Микст зона — она обычно для чемпионов. Прибежищем проигравших в Нови-Саде стала широкая скрытая за деревьями лестница, уходящая на верхний ярус стадиона чуть в стороне от служебного входа. Все дни, что шли женские соревнования, на этой лестнице плакали самые разные спортсменки. Кто-то — открыто, кто-то — закрывая лицо рукой и делая вид, что разговаривает по телефону. Женщинам в этом отношении проще, нежели сильному полу: они имеют право не скрывать эмоции.

За те почти двадцать лет, что женская борьба разыгрывается в рамках мужских чемпионатов, мне доводилось слышать множество мнений: от полного неприятия, граничащего с брезгливостью, до признания, что на самом деле женская борьба ничуть не хуже мужской. В чем-то даже интереснее: не случайно телевизионный рейтинг девичьих единоборств зачастую оказывается выше классического мужского.

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Точнее всего, пожалуй, выразился главный тренер российской женской сборной, выдающийся специалист вольной борьбы Юрий Шахмурадов. В Нови-Саде он сказал:

— Можно как угодно относиться к женской борьбе. Но это — шесть олимпийских медалей.

Если рассуждать с этой позиции, придется признать очевидное: с точки зрения результата борьба в исполнении слабого пола не уступает ни мужской вольной, ни греко-римской, где разыгрываются те же самые шесть комплектов олимпийских наград. Но есть одно «но»: чтобы добраться до этих наград, спортсмену порой приходится пройти через многолетний тренировочный ад: боль, пот, кровь, слезы, сломанные уши и выдранные волосы — все то, что противоречит всему женскому существу.

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Наверное, должны пройти годы, чтобы в виде спорта сложились традиции сродни тем, что существуют в Японии, где женская борьба возведена в культ, а великим чемпионкам типа трехкратных обладательниц олимпийского золота Саори Есиды и Каори Ичо поклоняются всей страной. Женская борьба в российском исполнении представляет собой в большинстве категорий довольно комфортную нишу, где главное — пробиться в сборную, а если повезет — зацепить медаль европейского первенства. Этого вполне достаточно, чтобы безбедно жить, просто спортсмен, привыкший к достатку и комфорту, никогда, как правило, не идет на сверхусилие на ковре. Отсюда — схватки, даже не проигранные — отданные на последних минутах. Такие, как случились в Нови-Саде у Инны Тражуковой, почти «дословно» повторившей свой олимпийский пораженческий сценарий прошлого года, и у Валерии Кобловой. Хотя наверное можно сказать, что у второй из спортсменок имелось как минимум одно смягчающее обстоятельство: на Играх в Рио она принесла команде серебро, ставшее одной из трех наград, завоеванных россиянками. Восстановиться после успешных Игр за столь короткое время удается не всем и не всегда.

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Чемпионками Европы стали в Сербии всего две спортсменки — Любовь Овчарова (в неолимпийской категории до 60 кг) и Анастасия Братчикова (до 69-ти). К сожалению, европейские достижения женской борьбы крайне редко котируются на мировом уровне. В этом отношении достаточно показателен пример пятикратной чемпионки континента Натальи Гольц, выступавшей на шести мировых первенствах и лишь однажды сумевшей выйти там в финал и стать второй.

Чемпионок мира за последние 15 лет у нас было всего три Алена Карташова в 2002-м, Замира Рахманова в 2011-м и Наталья Воробьева — в 2015-м. На счету Натальи единственное российское олимпийское золото, завоеванное в 2012-м и серебро — Рио-де-Жанейро. При этом все признают: Воробьева — не продукт системы. Скорее — исключение: техничная, красивая, азартная, абсолютно уверенная в себе. Прекрасно понимающая к тому же, что у женщины есть лишь один способ добиться выдающегося успеха на «мужском» поле: пахать в два раза больше, ни в чем не проявляя собственной слабости. Только тогда тебя будут уважать, а не жалеть. Только тогда никто не посмеет задать вопрос: «Ну и зачем ты этим занимаешься?».

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Если оценивать итог выступлений российской команды в Нови-Саде — он вполне удовлетворителен: Шахмурадов сказал, что не считает три завоеванные медали успехом, но тут смотря с чем сравнивать: год назад медалей было четыре, но лишь одна из них оказалась золотой — у Ирины Ологоновой.

Что касается перспектив российских спортсменок на чемпионате мира — говорят, на ковер всерьез намерена вернуться Воробьева. Почему-то есть ощущение, что она не подведет….