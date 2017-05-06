Лестница плача
За четыре дня чемпионата Европы женская сборная России завоевала в
Нови-Саде две золотые и серебряную медали.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Женская борьба, как и женская штанга — крайне парадоксальное зрелище. Вроде бы все как обычно: микст зона, чемпионка, рассказывающая журналистам о том, как билась за эту победу, как мечтала о ней, как грубо соперницы били по лицу и таскали за волосы. Вроде бы — героиня: выдержала, сдюжила. А на лицах
Микст зона — она обычно для чемпионов. Прибежищем проигравших в
За те почти двадцать лет, что женская борьба разыгрывается в рамках мужских чемпионатов, мне доводилось слышать множество мнений: от полного неприятия, граничащего с брезгливостью, до признания, что на самом деле женская борьба ничуть не хуже мужской. В
Точнее всего, пожалуй, выразился главный тренер российской женской сборной, выдающийся специалист вольной борьбы Юрий Шахмурадов. В
— Можно как угодно относиться к женской борьбе. Но это — шесть олимпийских медалей.
Если рассуждать с этой позиции, придется признать очевидное: с точки зрения результата борьба в исполнении слабого пола не уступает ни мужской вольной, ни
Наверное, должны пройти годы, чтобы в виде спорта сложились традиции сродни тем, что существуют в Японии, где женская борьба возведена в культ, а великим чемпионкам типа трехкратных обладательниц олимпийского золота Саори Есиды и Каори Ичо поклоняются всей страной. Женская борьба в российском исполнении представляет собой в большинстве категорий довольно комфортную нишу, где главное — пробиться в сборную, а если повезет — зацепить медаль европейского первенства. Этого вполне достаточно, чтобы безбедно жить, просто спортсмен, привыкший к достатку и комфорту, никогда, как правило, не идет на сверхусилие на ковре. Отсюда — схватки, даже не проигранные — отданные на последних минутах. Такие, как случились в
Чемпионками Европы стали в Сербии всего две спортсменки — Любовь Овчарова (в неолимпийской категории до 60 кг) и Анастасия Братчикова (до 69-ти). К сожалению, европейские достижения женской борьбы крайне редко котируются на мировом уровне. В этом отношении достаточно показателен пример пятикратной чемпионки континента Натальи Гольц, выступавшей на шести мировых первенствах и лишь однажды сумевшей выйти там в финал и стать второй.
Чемпионок мира за последние 15 лет у нас было всего три Алена Карташова в 2002-м, Замира Рахманова в 2011-м и Наталья Воробьева — в 2015-м. На счету Натальи единственное российское олимпийское золото, завоеванное в 2012-м и серебро —
Если оценивать итог выступлений российской команды в
Что касается перспектив российских спортсменок на чемпионате мира — говорят, на ковер всерьез намерена вернуться Воробьева.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из
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