Турецкий борец-вольник Таха Акгуль завоевал золото ЧЕ в Нови-Саде в весе до 125 кг
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Турецкий борец вольного стиля Таха Акгуль завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде, победив в весовой категории до 125 кг.
В финале соревнований Акгуль оказался сильнее азербайджанца Джамалетдина Магомедова со счетом 8−2.
Бронзовыми призерами в данной категории стали Леван Берианидзе из Армении и грузин Гено Петриашвили.
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