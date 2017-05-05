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5 мая 2017, 22:57 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Турецкий борец-вольник Таха Акгуль завоевал золото ЧЕ в Нови-Саде в весе до 125 кг

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Турецкий борец вольного стиля Таха Акгуль завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде, победив в весовой категории до 125 кг.

В финале соревнований Акгуль оказался сильнее азербайджанца Джамалетдина Магомедова со счетом 8−2.

Бронзовыми призерами в данной категории стали Леван Берианидзе из Армении и грузин Гено Петриашвили.
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