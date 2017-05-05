Белоруска Мария Мамошук завоевала серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Сербии
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Мария Мамошук стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском
Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В весовой категории до 69 кг серебряный призер Олимпиады-2016 успешно дошла до финала. На предварительной стадии Мария Мамошук была сильнее Бусе Тосун из Турции (14:8), затем в четвертьфинале одолела норвежку Сигне Марию Сторе (10:0). В полуфинале белоруска в упорном поединке поборола украинку Аллу Черкасову (2:0), однако в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой (3:6) и заняла второе место.
Серебро Марии Мамошук стало четверной наградой белорусской команды на континентальном борцовском форуме. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина
Чемпионат Европы продолжится
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