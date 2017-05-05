Норвежка Грейс Буллен завоевала золото ЧЕ по борьбе в Нови-Саде в категории до 58 кг
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Норвежка Грейс Буллен завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде, в весовой категории до 58 кг.
В финале соревнований Буллен победила Мариану Чердивару из Молдавии. Схватка завершилась со счетом 3−3, представительница Норвегии одержала победу по последнему действию.
Бронзовыми призерами в данной категории стали венгерка Эмеше Барка и немка Лаура Мертенс.
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