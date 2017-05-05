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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29660907/
5 мая 2017, 22:08 | Летние: Борьба | УНИАН

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Сербии

Украинская спортсменка Алла Черкасова стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в сербском Нови-Сад.

У украинской команды на первенстве континента уже три медали. Увеличить
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В пятницу львовянка заняла третье место на первенстве континента в категории до 69 кг. В поединке за бронзу украинка одолела соперницу из Турции Бусе Тосун. Счет схватки — 11−4, сообщил официальный сайт соревнований.

На пути к бронзе Алла Черкасова победила соперниц из Германии и Австрии, и лишь в полуфинале уступила Марии Мамашук из Беларуси.

Это третья медаль для сборной Украины на чемпионате Европы. В первый день турнира серебро для «сине-желтой» команды завоевала Илона Семкив (48 кг), а в категории до 64 кг бронза на счету Юлии Ткач.

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