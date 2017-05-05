Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29660894/
5 мая 2017, 22:12 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Касумов завоевал бронзу на ЧЕ по вольной борьбе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянин Исраил Касумов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Болгарии Николая Куртева со счетом 15:4. Еще одна бронза на счету азербайджанца Руслана Дибиргаджиева. Победителем стал Франк Камизо Маркес из Италии, в финале победивший представителя Польши Магомедмурада Гаджиева.

Для сборной России эта медаль стала десятой на нынешнем турнире, в котором также участвуют женщины и борцы греко-римского стиля. В активе россиян четыре золота, три серебра и три бронзы.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Мутко: победа над шведами придаст уверенности сборной России по хоккею

Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе

Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопинга