Россиянин Касумов завоевал бронзу на ЧЕ по вольной борьбе

В схватке за третье место россиянин победил представителя Болгарии Николая Куртева со счетом 15:4. Еще одна бронза на счету азербайджанца Руслана Дибиргаджиева. Победителем стал Франк Камизо Маркес из Италии, в финале победивший представителя Польши Магомедмурада Гаджиева.

Для сборной России эта медаль стала десятой на нынешнем турнире, в котором также участвуют женщины и борцы греко-римского стиля. В активе россиян четыре золота, три серебра и три бронзы.