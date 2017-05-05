На 16-летнюю чемпионку Европы по дзюдо украинку Дарью Белодед ведут охоту другие страны

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В конце апреля Дарья Белодед удивила весь мир, победив на взрослом чемпионате Европы, который проходил в Варшаве. При том, что это был дебютный взрослый турнир для 16-летней спортсменки!

Такой успех не остался без внимания не только в Украине. Если Даша в таком возрасте вытворяет подобное, то на что она способна на Олимпиаде-2020, до которой остается еще 3 года? Дарья Белодед уже сейчас — потенциальная золотая медалистка Игр-2020 в японском Токио, и многие страны не пожалели бы миллионов, чтобы заполучить будущую суперзвезду дзюдо.

«Такие предложения, насколько мне известно, уже есть. Но пока это не официально. Мы всеми силами будем стремиться сохранить Дашу Белодед для сборной Украины. Хоть я и предпочитаю говорить по факту, и не хотел бы пока называть ее «звездой» или «бриллиантом», но потенциал у нее огромный.

У нас новое руководство Федерации дзюдо Украины и нам не то, чтобы прямо пообещали, но предварительная договоренность есть, что для спортсменов класса «элит» будут созданы надлежащие условия, — отметил Виталий Дуброва.

Как сообщал УНИАН, известная украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская сменила гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана.