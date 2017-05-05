Утвержден состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии
С 24 по 29 мая в Гонконге (Китай) пройдет чемпионат Азии по дзюдо.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Казахстана отправится в следующем составе:
Мужчины:
Гусман Кыргызбаев (60 кг);
Гумар Кыргызбаев (66 кг);
Азамат Муканов (66 кг);
Елдос Жумаканов (66 кг);
Жансай Смагулов (73 кг);
Азиз Калкаманулы (81 кг);
Дидар Хамза (81 кг);
Ислам Бозбаев (90 кг);
Сунгат Закарияев (-90 кг);
Максим Раков (-100 кг);
Ержан Шынкеев (+100 кг);
Еламан Ергалиев (+100 кг).
Женщины:
Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг);
Севара Нышанбаева (57 кг);
Анна Казюлина (57 кг);
Мариан Урдабаева (63 кг);
Дильбар Умиралиева (70 кг);
Зере Бектаскызы (70 кг);
Альбина Амангельдиева (-78 кг);
Зарина Райфова (-78 кг);
Гульжан Исанова (+78 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter