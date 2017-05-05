Шаг до победы и роковая сгонка

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В заключительный день российский супертяж Алан Хугаев проиграл первую же схватку в квалификации, Валерия Коблова (до 58 кг) выбыла из борьбы за золото в четвертьфинале, в ½ финала категории до 70-ти был остановлен Исраил Касумов и лишь Анастасия Братчикова (до 69 кг) сохраняет шансы на победу.

ГОЛ В СВОИ ВОРОТА

Майский Нови Сад — удивительное место. Живые изгороди из барбариса и жасмина, цветущие каштаны, и надо всем этим — ослепительное солнце и одуряющий аромат спелой клубники. Иными словами, не тот это городок, куда приезжают расстраиваться.

Ахмет Чакаев расстроился. Свою финальную схватку в четверг против олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Владимира Хинчегашвили в категории до 61 кг он начал фантастически красивым броском на пять баллов, после чего в тренировочном зале с облегчением выдохнули: считай — чемпион. Это как раз про Чакаева главный тренер борцов-вольников незадолго до чемпионата сказал, что стопроцентно уверен в 29-летнем спортсмене. И пояснил, что даже год назад, выступая на своем первом мировом первенстве Ахмед не слишком умел сохранять в схватках холодную голову. И вообще относится к тому типу спортсменов, которые на ковре всегда сражаются не только за себя, но и за соперника, помогая тому своими ошибками. Однако нынешний сезон и блестящая победа на ярыгинском турнире в Красноярске показали, что Чакаев умеет делать выводы из поражений.

Категория до 61 кг неолимпийская. Поэтому, собственно, Чакаев и поехал прошлой осенью на «неолимпийское» мировое первенство вместо того, чтобы отправиться на Игры в Рио. Хинчегашвили же выступал в более легком весе — до 57 кг. И победил, добавив олимпийское золото к серебру, выигранному в Лондоне. Плюс — золото чемпионата мира-2015. Плюс — два высших европейских титула. Сложно ли понять, что чувствовал его соперник на ковре, одним движением заработавший сразу пять баллов?

В подобных ситуациях, когда совершенно достижимая золотая медаль находится всего в нескольких минутах от вытянутой руки, ломаются порой куда более опытные бойцы. Что уж говорить о дебютанте? Потом тренеры будут разбирать схватку по косточкам, пытаясь понять, в какой момент, а главное — зачем Ахмед позволил сопернику навязать себе иной стиль борьбы в ситуации, когда борцовское преимущество было полностью на его стороне?

Тедеев и вовсе выразился коротко: «Мы забили гол в свои ворота».

ДЕСЯТЬ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

«В свои ворота» — это было и про Анзора Болтукаева, проигравшего в среду финал в категории до 97 кг. Президент российской федерации борьбы, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили назвал итог схватки поражением, за которое не стыдно. С одной стороны, это действительно было так: в самом начале схватки российский борец травмировал правое колено во время своей же атаки. И, невзирая на травму, продолжил схватку, которую предсказуемо проиграл, завоевав серебро.

Назвать Болтукаева героем мешает предыстория. Накануне Анзор гонял вес. Много — более десяти килограммов. В ход в таких случаях идут все средства: голодовка, в течение которой спортсмен пьет большое количество воды, сауна до потери сознания, в которой, сменяя друг друга дежурят тренеры, не позволяя спортсмену выйти наружу. Так было на Олимпийских играх с двукратным чемпионом мира Виктором Лебедевым, который подошел к взешиванию в полубессознательном состоянии и проиграл в четвертьфинале. Проиграл предсказуемо: несложно понять, что этот потогонный «экстрим» делает с организмом: вымываются соли, делая слабыми и хрупкими мышцы, связки и суставы, «плывет» голова.

Понятно, что мои рассуждения легко бьются фразой: «Так делают все». Возможно, хотя еще двадцать лет назад трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин заметил, что сам всегда крайне тщательно следит за весом, не позволяя ситуации выйти из-под контроля. Как раз потому, что каждая сгонка — это колоссальный удар по собственному организму и что куда хуже — по психике. Болтукаев в точности повторил лебедевский олимпийский сценарий. Один из очевидцев процедуры взвешивания даже сказал, что впервые в жизни увидел, как спортсмена не ведут, а несут на весы.

Было очевидно, что, выходя на ковер в финале, Анзор так и не восстановился, пусть тренеры и заметили, что к вечернему поединку он «разборолся» и пришел в себя. Первые баллы российский спортсмен потерял в первые же секунды решающего поединка — просто оказался не готов к атаке не самого сильного для себя соперника — турка Ризы Йилдырима.

Ну, а потом случилась та самая травма — не выдержал коленный сустав.

Стоило ли позволять спортсмену продолжать бороться, зная, что впереди еще длинный и тяжелый сезон? Не знаю. Можно понять борца, не пожелавшего отказаться от поединка: в этом виде спорта всегда имело значение, насколько ты силен духом и как именно проиграл. С другой стороны, чемпионат Европы — не тот турнир, где спортсменам следует совершать «подвиги» ценой собственного здоровья, а, возможно, и дальнейшей карьеры. Как бы то ни было, в своих несчастьях Болтукаев оказался виноват сам.

ГРУППА СМЕРТИ

Такую жеребьевку, как случилась в пятницу для Хугаева в категории до 125 кг, принято именовать «группой смерти». В первом круге спортсмен попал на действующего чемпиона Европы, призера Игр-2016 Гено Петриашвили, и если бы прошел его, боролся бы с олимпийским чемпионом Тахой Акгюлем. Хугаев не прошел — уступил со счетом 5:2.