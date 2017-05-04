Российский борец-вольник Ахмед Гаджимагомедов завоевал бронзу ЧЕ в категории до 74 кг
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов (весовая категория до 74 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, проходящего в городе Нови-Сад (Сербия).
Гаджимагомедов в четверг в схватке за бронзу нанес поражение представителю Франции Зелимхану Хаджиеву — 12:5.
Еще одну бронзовую медаль в этой весовой категории завоевал Григор Григорян из Армении, победивший грека Кириллоса Биненмпаума.
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