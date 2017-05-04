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4 мая 2017, 22:04 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером ЧЕ по борьбе в Сербии

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала. На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры <span class=error>Андреевой</span> из России затем в полуфинале одолела Матильду <span class=error>Риверу</span> (Франция). Увеличить
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В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала. На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры Андреевой из России, затем в полуфинале одолела Матильду Риверу (Франция). В финале Екатерина Гончар-Янушкевич уступила Биляне Дубовой из Болгарии и поднялась на второе место пьедестала.

За бронзовую награду континентального форума в категории до 75 кг боролась белоруска Василиса Марзалюк, которая вела в ходе поединка с эстонкой Эпп Мяэ, но пропустила проход в ноги соперницы в заключительной части схватки и заняла четвертое место.

Серебряная медаль Екатерины Гончар-Янушкевич стала третьей на чемпионате Европы для белорусской команды. Ранее золотую награду завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), а третье место занял борец-вольник Александр Гуштын (97 кг). Завтра на борцовский ковер в Нови-Саде выйдет серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук (69 кг), которая завершит выступление женской команды на турнире.

Чемпионат Европы продолжится 6—7 мая выступлением представителей классического вида борьбы.

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