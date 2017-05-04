Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером ЧЕ по борьбе в Сербии
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина
Гончар-Янушкевич стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала. На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры Андреевой из России, затем в полуфинале одолела Матильду Риверу (Франция). В финале Екатерина
За бронзовую награду континентального форума в категории до 75 кг боролась белоруска Василиса Марзалюк, которая вела в ходе поединка с эстонкой Эпп Мяэ, но пропустила проход в ноги соперницы в заключительной части схватки и заняла четвертое место.
Серебряная медаль Екатерины
Чемпионат Европы продолжится
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