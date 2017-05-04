Болгарка Биляна Дудова завоевала золото ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 55 кг
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Болгарский борец Биляна Дудова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Сад (Сербия) в категории до 55 кг.
В четверг в финальной схватке Дудова оказалась сильнее Екатерины Гончар из Белоруссии — 9:3.
Россиянка Александра Андреева в схватке за бронзу со счетом 2:4 уступила француженке Матильде Ривьер.
Вторую бронзу завоевала Алена Колесник, представляющая Азербайджан.
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