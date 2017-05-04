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4 мая 2017, 20:45 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Болгарка Биляна Дудова завоевала золото ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 55 кг

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Болгарский борец Биляна Дудова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Сад (Сербия) в категории до 55 кг.

В четверг в финальной схватке Дудова оказалась сильнее Екатерины Гончар из Белоруссии — 9:3.

Россиянка Александра Андреева в схватке за бронзу со счетом 2:4 уступила француженке Матильде Ривьер.

Вторую бронзу завоевала Алена Колесник, представляющая Азербайджан.
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