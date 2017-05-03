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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29635862/
3 мая 2017, 22:39 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Вольник Болтукаев завоевал серебро ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 97 кг

Российский борец-вольник Анзор Болтукаев на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Сад (Сербия) в категории до 97 кг завоевал серебро, не сумев защитить звание чемпиона Европы 2016 года.

В финале Болтукаев проиграл Ризе Йилдырыму (Турция) — 2−4. Российский спортсмен в начале схватки получил травму, но сумел довести поединок до конца.

Бронзовые медали завоевали Элизбар Одикадзе (Грузия) и Александр Гуштын (Белоруссия).
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