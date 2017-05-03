Вольник Болтукаев завоевал серебро ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 97 кг
Российский
борец-вольник Анзор Болтукаев на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Сад (Сербия) в категории до 97 кг завоевал серебро, не сумев защитить звание чемпиона Европы 2016 года.
В финале Болтукаев проиграл Ризе Йилдырыму (Турция) — 2−4. Российский спортсмен в начале схватки получил травму, но сумел довести поединок до конца.
Бронзовые медали завоевали Элизбар Одикадзе (Грузия) и Александр Гуштын (Белоруссия).
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