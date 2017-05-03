Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером ЧЕ по борьбе
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером чемпионатом Европы по вольной борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На турнире в сербском
Для белорусской команды медаль Александра Гуштына стала второй на чемпионате Европы. Как сообщалось, золотую награду турнира завоевала в весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская.
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