Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером ЧЕ по борьбе

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На турнире в сербском Нови-Саде в категории до 97 кг белорус в решающем поединке за третье место был сильнее Михаила Петрова Ганева из Болгарии — 7:0. В ходе состязаний Александр Гуштын одолел Алексиса Каоуслидиса (Кипр), а затем уступил Анзору Болтукаеву из России — 5:8. На пути к поединку за третье место белорус выиграл у грузина Мурази Мчедлидзе — 10:0. Победителем в весовой категории до 97 кг стал Реза Илдырим из Труции.

Для белорусской команды медаль Александра Гуштына стала второй на чемпионате Европы. Как сообщалось, золотую награду турнира завоевала в весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская.