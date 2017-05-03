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3 мая 2017, 22:28 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером ЧЕ по борьбе

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером чемпионатом Европы по вольной борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На турнире в сербском <nobr>Нови-Саде</nobr> в категории до 97 кг белорус в решающем поединке за третье место был сильнее Михаила <span class=error>Петрова</span> <span class=error>Ганева</span> из Болгарии — 7:0. Увеличить
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На турнире в сербском Нови-Саде в категории до 97 кг белорус в решающем поединке за третье место был сильнее Михаила Петрова Ганева из Болгарии — 7:0. В ходе состязаний Александр Гуштын одолел Алексиса Каоуслидиса (Кипр), а затем уступил Анзору Болтукаеву из России — 5:8. На пути к поединку за третье место белорус выиграл у грузина Мурази Мчедлидзе — 10:0. Победителем в весовой категории до 97 кг стал Реза Илдырим из Труции.

Для белорусской команды медаль Александра Гуштына стала второй на чемпионате Европы. Как сообщалось, золотую награду турнира завоевала в весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская.

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