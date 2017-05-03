Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль ЧЕ по борьбе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) — 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву — 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.

Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.