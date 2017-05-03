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3 мая 2017, 22:01 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль ЧЕ по борьбе

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для Ванессы <span class=error>Колодинской</span> золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг. Увеличить
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В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) — 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву — 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.

Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.

За бронзовую награду в турнире борцов-вольников поспорит сегодня на континентальном форуме Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг).

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