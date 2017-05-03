Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль ЧЕ по борьбе
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в сербском
Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) — 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву — 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.
Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.
За бронзовую награду в турнире
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