Россиянка Овчарова завоевала золото ЧЕ по борьбе
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Любовь Овчарова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 60 кг.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финальной схватке россиянка победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 12:5.
Бронзовые медали завоевали Малин Мэттссон (Швеция) и Татьяна Омельченко (Азербайджан).
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter