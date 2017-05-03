Бекбулатов, Болтукаев, Овчарова и Малышева вышли в финалы ЧЕ по борьбе в своих весах

Бекбулатов в полуфинале в весовой категории до 65 кг одолел грузина Зураби Якобишвили — 10:0. В финале он встретится с Бориславом Новачковым (Болгария).

Болтукаев (до 97 кг) не оставил шансов Михаилу Ганеву из Болгарии — 11:0. Его соперником в финале будет турок Риза Йилдырым.

Малышева в категории до 53 кг в полуфинальной схватке с трудом одолела немку Нину Хеммер — 5:4. Её соперницей по решающему поединку является Ванесса Колодинская из Белоруссии.

Овчарова (до 60 кг) в полуфинале держала победу на туше над шведкой Йоханной Маттссон. В финале россиянка встретится с Анастасией Григорьевой из Латвии.