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3 мая 2017, 16:03 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Бекбулатов, Болтукаев, Овчарова и Малышева вышли в финалы ЧЕ по борьбе в своих весах

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Российские борцы-вольники Ильяс Бекбулатов и Анзор Болтукаев, а также россиянки Наталья Малышева и Любовь Овчарова вышли в финалы чемпионата Европы по спортивной борьбе в своих весовых категориях.

Бекбулатов в полуфинале в весовой категории до 65 кг одолел грузина Зураби Якобишвили — 10:0. В финале он встретится с Бориславом Новачковым (Болгария).

Болтукаев (до 97 кг) не оставил шансов Михаилу Ганеву из Болгарии — 11:0. Его соперником в финале будет турок Риза Йилдырым.

Малышева в категории до 53 кг в полуфинальной схватке с трудом одолела немку Нину Хеммер — 5:4. Её соперницей по решающему поединку является Ванесса Колодинская из Белоруссии.

Овчарова (до 60 кг) в полуфинале держала победу на туше над шведкой Йоханной Маттссон. В финале россиянка встретится с Анастасией Григорьевой из Латвии.

Финалы пройдут позже в среду. Чемпионат Европы принимает Нови-Сад (Сербия).
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