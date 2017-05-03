Борцы окропили золото кровью

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В сербском Нови-Саде стартовал чемпионат Европы по борьбе, где сборная России имеет виды на внушительный комплект наград. В прошлом году в Риге россияне выиграли командный зачет, завоевав семь золотых медалей, и амбиции в Сербии распространяются так же далеко.

В первый день соревнований копилка российской команды пополнилась одной золотой и одной бронзовой медалями.

Победу в весовой категории до 86 кг одержал Даурен Куруглиев.

В этом весе в последние годы представители России никому не уступают первенства. Четвертый год подряд золото чемпионата Европы отправляется в Дагестан. Дважды успех праздновал Абдулрашид Садулаева, один раз — Шамиль Кудиямагомедов, и в этом году на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Куруглиев.

Путь российского борца к пока главной победе в его карьере сложился непросто. На ранних стадиях — в 1/8 и ¼ финала — Куруглиев провел две трудовые схватки. Нельзя сказать, что была опасность вылета с турнира, но соперников, значительно уступающих ему в классе, российский боец побеждал с минимальным преимуществом.

С самыми серьезными проблемами Куруглиев столкнулся в полуфинале, где ему встретился представитель Грузии Дато Марсагишвили.

Грузинский борец — последний, кто побеждал на чемпионате Европы в 2013 году до начала тотального доминирования россиян. В том же году Марсагишвили побеждал своего будущего соперника по полуфиналу на соревнованиях в Азербайджане. В Нови-Саде Куруглиев оказался на волоске от поражения. Долгое время счет в поединке оставался ничейным — 2:2, одна он полностью устраивал грузинского спортсмена, который при таком исходе выходил в финал.

Но буквально на последних секундах Куруглиеву удалось воспользоваться ошибкой соперника и набрать два победных балла.

Финал для россиянина оказался неожиданно легким. Он уверенно и с большим преимуществом победил азербайджанца Александра Гостиева со счетом 6:0. Но и финал не обошелся без приключений для Куруглиева. Во время схватки у него началось кровотечение их носа, а по новым правилам Объединенного мира борьбы атлет будет снят с соревнований, если кровотечение в сумме длится более четырех минут.

Ситуация осложнилась тем, что врачи турнира никак не могли справиться с неожиданно возникшей проблемой.

Однако главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев вовремя пришел на помощь и сумел остановить кровотечение за 40 секунд до возможного снятия своего подопечного.

«Сегодня у нас произошло дежавю с Олимпиадой, но если в Рио Аниуару Гедуеву только угрожали, что снимут с соревнований, то сегодня, если бы кровотечение продлилось на 40 секунд дольше, Куруглиева бы сняли с финала. Аккредитованные врачи чемпионата Европы пытались засунуть в нос Даурену тампон, но это кровь не останавливало.

Я же воспользовался обычным крестьянским методом, засунул ему в нос вату, и кровь остановилась.

А тем временем помощь уже оказывали больше трех минут, — приводит слова Тедеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Сам триумфатор чемпионата Европы признался, что не знал о нововведении в правилах.

«Я даже не знал, что ввели это правило. Даже не ожидал, что все так серьезно. Получается, я был на грани снятия с финала?

А я думаю, чего это Дзамболат Ильич меня успокаивает, говорит: не нервничай, осталась минута, нужно добороться, довести, потерпеть… Ради победы приходится чем-то жертвовать. Вот уже четвертый год мы этот вес никому не отдаем — Абдулрашид Садулаев, Шамиль Кудиямагомедов, и вот я. Надеюсь, что и не отдадим! — рассказал Куруглиев.

Вторую медаль в первый день соревнований завоевал еще один представитель дагестанской школы борьбы Заур Угуев в категории до 57 кг. 21-летний дебютант чемпионата Европы набрал очень приличную форму к своему первому крупному международному старту, одержав несколько побед в национальных соревнованиях. Однако Угуеву не хватило именно опыта, чтобы бороться за места выше третьего — в полуфинале он уступил чемпиону Европы — 2013 Георгию Эдишерашвили из Грузии. Уступая в счете 1:3, российский борец на последней минуте имел шанс сравнять счет и уже зашел за спину сопернику, но опытный грузинский атлет прочитал этот маневр россиянина и успешно защитился.

В малом финале за бронзу Угуев с убедительным счетом 9:1 победил француза Зохеира Эль-Куарака.

К сожалению, девушки порадовать российских болельщиков в первый день соревнований не смогли, хотя шансы на награды были в обоих стартах. В категории до 48 кг Милана Дадашева уступила в малом финале за бронзу шведке Фредрике Петерссон, а в весе до 63 кг Инна Тражукова проиграла схватку за бронзу Юлии Ткач-Остапчук из Украины.

Во второй день чемпионата хорошими шансами на медали по вольной борьбе располагают вышедшие в четвертьфинал Ильяс Бекбулатов и Анзор Болтукаев в категориях до 65 кг и до 97 кг соответственно. У женщин в полуфинал вышли Любовь Овчарова и Наталья Малышева в категориях до 60 кг и до 53 кг.