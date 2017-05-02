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2 мая 2017, 22:57 | Летние: Борьба | УНИАН

Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач стали призерками чемпионата Европы по спортивной борьбе

Илона Семкив завоевала серебряную награду, Юлия Ткач выиграла бронзу.

Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач завоевали медали чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Илона Семкив выиграла серебро, Юлия Ткач завоевала бронзовую награду.

В финальной схватке в категории до 48 кг Семкив уступила уроженке Украины Марии Стадник, которая представляет Азербайджан.

Отметим, что на пути к финалу украинка победила Катарину Буамгартнер из Германии, шведку Фредерику Петерссон и россиянку Милану Дадашеву.

В категории до 64 кг Юлия Ткач выиграла бронзовую схватку у россиянки Инны Тражуковой. По ходу поединка Ткач уступала 0:7, но смогла провести болевой прием и одержать досрочную победу.

Чемпионат Европы по борьбе проходит со 2-го по 7 мая в сербском Нови-Сад.

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