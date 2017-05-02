Российский борец вольного стиля Куруглиев пробился в финал ЧЕ в Нови-Саде

Куруглиев, выступающий в весовой категории до 86 кг, во вторник победил в полуфинале грузина Дато Марсагишвили со счетом 4−2. В решающей схватке за золото турнира Куруглиев поборется с представителем Азербайджана Александром Гостиевым.

Вольник Заур Угуев (до 57 кг) в полуфинале соревнований уступил еще одному представителю Азербайджана Георгию Эдишерашвили (1−5). Милана Дадашева (до 48 кг) и Инна Тражукова (до 63 кг) также уступили в полуфинальных схватках украинке Илоне Семкив (4−14) и болгарке Тайбе Юсейн (14−16) соответственно. Теперь Угуев, Дадашева и Тражукова поспорят в утешительном турнире за бронзу.

Финальные схватки за медали пройдут во вторник вечером.