Российские борцы начинают выступление на чемпионате Европы в Сербии
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по борьбе стартует во вторник в сербском
Нови-Саде. Среди участников турнира в составе сборной России — олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, а также чемпионы Европы Мингиян Семенов, Никита Мельников и Анзор Болтукаев.
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На чемпионате Европы в Сербии будет разыграно 24 комплекта медалей в восьми весовых категориях в
В составе сборной России выступит лишь один из четырех победителей Олимпийских игр 2016 года в
Состав сборной России
Сборную России на чемпионате Европы представят борцы
В составе женской сборной Милана Дадашева (до 48 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Александра Андреева (до 55 кг), Валерия Коблова (до 58 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Инна Тражукова (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг), Алена Стародубцева (до 75 кг).
Соревнования пройдут в течение шести дней на арене «Спенс» в
Вплоть до 2004 года проходили раздельные чемпионаты Европы по каждому стилю борьбы, с 2005 года они объединены в один турнир. Год назад предолимпийский чемпионат Европы состоялся в Риге, на счету сборной России 12 медалей, из которых семь — золотые. Однако никому из семи российских чемпионов Европы не удалось повторить успех в Рио-де- Жанейро. Семенов, Мельников и Болтукаев будут защищать титулы, завоеванные год назад в латвийской столице.
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