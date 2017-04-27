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27 апреля 2017, 18:40 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борец Таймазов подал в суд на решение МОК лишить его олимпийского золота

Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которое было принято 31 марта 2017 года после перепроверки допинг-проб, сообщает официальный сайт CAS.

Узбекистанский борец вольного стиля Артур <span class=error>Таймазов</span> подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине которое было принято 31 марта 2017 года после перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> сообщает официальный сайт CAS. Увеличить
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Ранее стало известно, что допинг-проба Таймазова дала положительный результат на запрещённые стероиды туринабол и станозолол. На ОИ-2008 Артур победил в весовой категории до 120 кг, а в финале одолел россиянина Бахтияра Ахмедова. МОК уже сообщил, что после возвращения медали Таймазовым она будет вручена Ахмедову.
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