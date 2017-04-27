Борец Таймазов подал в суд на решение МОК лишить его олимпийского золота
Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которое было принято 31 марта 2017 года после перепроверки
допинг-проб, сообщает официальный сайт CAS.
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