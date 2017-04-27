Борец Таймазов подал в суд на решение МОК лишить его олимпийского золота

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Ранее стало известно, что допинг-проба Таймазова дала положительный результат на запрещённые стероиды туринабол и станозолол. На ОИ-2008 Артур победил в весовой категории до 120 кг, а в финале одолел россиянина Бахтияра Ахмедова. МОК уже сообщил, что после возвращения медали Таймазовым она будет вручена Ахмедову.