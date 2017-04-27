Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей за бой
Именно столько бойцу были готовы заплатить за поединок против Владимира Минеева.
Стали известны гонорары самых успешных российских бойцов. Как оказалось, боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей в год.
Как сообщает сайт «Матч ТВ», он начинал карьеру в 2004-м году с участия в
Далее в 2010-м он стал первым бойцом из России, который победил в
После боя Шлеменко — Манхуф в феврале 2015 года были опубликованы гонорары бойцов: у Шлеменко 20 тысяч долларов, из них 10 — бонус за победу, у Манхуфа — 15 тысяч долларов.
В июне 2016 года, одолев Вячеслава Василевского в финале
Как утверждает чемпион М-1 Рамазан Эмеев, гонорар Шлеменко за выход на бой может составлять до 100 тысяч долларов.
При этом в Fight Nights в прошлом году готовы были заплатить Шлеменко пять миллионов рублей за бой против Владимира Минеева.
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