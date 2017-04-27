Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей за бой

Стали известны гонорары самых успешных российских бойцов. Как оказалось, боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей в год.

Как сообщает сайт «Матч ТВ», он начинал карьеру в 2004-м году с участия в гран-при, где главным призом была тысяча долларов. Александр Шлеменко выигрывал эти гран-при и копил на машину.

Далее в 2010-м он стал первым бойцом из России, который победил в гран-при американской организации Bellator. Там нужно было одержать три победы, но уже за два месяца и с призом 100 тысяч долларов. Заработав эти деньги, Александр Шлеменко заработал себе на квартиру.

После боя Шлеменко — Манхуф в феврале 2015 года были опубликованы гонорары бойцов: у Шлеменко 20 тысяч долларов, из них 10 — бонус за победу, у Манхуфа — 15 тысяч долларов.

В июне 2016 года, одолев Вячеслава Василевского в финале гран-при М-1, «Шторм» получил 50 тысяч долларов.

Как утверждает чемпион М-1 Рамазан Эмеев, гонорар Шлеменко за выход на бой может составлять до 100 тысяч долларов.

При этом в Fight Nights в прошлом году готовы были заплатить Шлеменко пять миллионов рублей за бой против Владимира Минеева.