Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29568454/
27 апреля 2017, 9:39 | Летние: Борьба | Om1.ru

Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей за бой

Именно столько бойцу были готовы заплатить за поединок против Владимира Минеева.

Стали известны гонорары самых успешных российских бойцов. Как оказалось, боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко получает до 5,6 миллионов рублей в год.

Как сообщает сайт «Матч ТВ», он начинал карьеру в 2004-м году с участия в гран-при, где главным призом была тысяча долларов. Александр Шлеменко выигрывал эти гран-при и копил на машину.

Далее в 2010-м он стал первым бойцом из России, который победил в гран-при американской организации Bellator. Там нужно было одержать три победы, но уже за два месяца и с призом 100 тысяч долларов. Заработав эти деньги, Александр Шлеменко заработал себе на квартиру.

После боя Шлеменко — Манхуф в феврале 2015 года были опубликованы гонорары бойцов: у Шлеменко 20 тысяч долларов, из них 10 — бонус за победу, у Манхуфа — 15 тысяч долларов.

В июне 2016 года, одолев Вячеслава Василевского в финале гран-при М-1, «Шторм» получил 50 тысяч долларов.

Как утверждает чемпион М-1 Рамазан Эмеев, гонорар Шлеменко за выход на бой может составлять до 100 тысяч долларов.

При этом в Fight Nights в прошлом году готовы были заплатить Шлеменко пять миллионов рублей за бой против Владимира Минеева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России

Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Игр 2012 года по спортивной борьбе, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева возобновила тренировки и готовится в июне выступить на чемпионате России. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

В Омске появится 555 новых дорожных знаков

В Большереченском зоопарке объяснили грустный вид оленей близостью к живой природе

Шлеменко получает до 5,6 миллиона рублей за бой