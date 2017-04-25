Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Игр 2012 года по спортивной борьбе, серебряный призер Игр в
Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева возобновила тренировки и готовится в июне выступить на чемпионате России. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.
«Я отдыхала после Олимпиады почти полгода и
Воробьева — чемпионка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира — 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.
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