Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России

«Я отдыхала после Олимпиады почти полгода и только-только вернулась на борцовский ковер, возобновила тренировки, — сообщила Воробьева. — Сейчас, в начале своего третьего олимпийского цикла, я пока не ставлю себе каких-то максимальных задач. В первую очередь, мне нужно привести себя в спортивную форму и подойти к чемпионату России в хорошем самочувствии, с желанием. А дальше уже поэтапно — будет календарный план, буду действовать согласно ему».

Воробьева — чемпионка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира — 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.