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25 апреля 2017, 18:30 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Игр 2012 года по спортивной борьбе, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева возобновила тренировки и готовится в июне выступить на чемпионате России. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.

«Я отдыхала после Олимпиады почти полгода и только-только вернулась на борцовский ковер, возобновила тренировки, — сообщила Воробьева. — Сейчас, в начале своего третьего олимпийского цикла, я пока не ставлю себе каких-то максимальных задач. В первую очередь, мне нужно привести себя в спортивную форму и подойти к чемпионату России в хорошем самочувствии, с желанием. А дальше уже поэтапно — будет календарный план, буду действовать согласно ему».

Воробьева — чемпионка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира — 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.
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