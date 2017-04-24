Драка на детском турнире. Что случилось с борцом Богомоевым?
В воскресенье вечером трехкратный чемпион России по вольной борьбе Александр Богомоев был прооперирован в одной из больниц Иркутска после разрыва селезенки. Тяжелое увечье спортсмен получил в драке.
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Видимо, что-то случилось...
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К расследованию сразу же приступили представители СКР, проводящие доследственную проверку случившегося. По их информации многие участники схватки пребывали в состоянии алкогольного опьянения. «В драке Богомоев и Ильин были трезвыми, — отметил адвокат борцов Антон Бусеев. — Следственные органы сейчас пытаются в этом убедиться. Скорее всего, их признают пострадавшей стороной. Жизни сейчас ничего не угрожает, но пока не ясно, как это отразится на здоровье спортсменов. После выздоровления будем решать, какие претензии предъявим зачинщикам».
По показаниям врачей
За последние три года Богомоев неизменно побеждал на чемпионатах страны и взял золото на Европейских играх в Баку. Мог он и претендовать на медали в Рио, но не попал в олимпийскую команду
В клинике довольно сдержанно оценили сроки выздоровления 27-летнего борца, учитывая, что при повторном кровотечении могут начать осложнения: «Разрыв может привести к необходимости спленэктомии (удаление селезенки. — Прим. “СЭ”). Даже в этом случае бойцовский характер, молодой и тренированный организм, отсутствие вредных привычек повысят шансы возвращения в спорт».
Напомним, что после потери селезенки свои спортивные карьеры продолжают вратарь футбольного «Динамо» Сергей Нарубин и хоккеист сборной России и «Торонто Мэйпл Ливз» Алексей Марченко.
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