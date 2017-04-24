Драка на детском турнире. Что случилось с борцом Богомоевым?

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На выходных известный борец стал почетным гостем турнира «Сила традиций» среди школьников в родном поселке Усть-Ордынский. На последовавшим банкете вспыхнул конфликт между местным тренером-вольником 30-летним Баиром Ильиным и депутатом районной думы Антоном Асалхановым. Словесная перепалка переросла в массовую драку. В результате у Ильина проникающие ранения легкого и почки, а Асалханову повредили голову обухом топора. Богомоев получил удар железной трубой в область живота, что вызвало разрыв селезенки. Вскоре борцов доставили в иркутскую больницу, где прооперировали.

К расследованию сразу же приступили представители СКР, проводящие доследственную проверку случившегося. По их информации многие участники схватки пребывали в состоянии алкогольного опьянения. «В драке Богомоев и Ильин были трезвыми, — отметил адвокат борцов Антон Бусеев. — Следственные органы сейчас пытаются в этом убедиться. Скорее всего, их признают пострадавшей стороной. Жизни сейчас ничего не угрожает, но пока не ясно, как это отразится на здоровье спортсменов. После выздоровления будем решать, какие претензии предъявим зачинщикам».

По показаниям врачей экс-чемпион страны находится в реанимации, но уже пришел в себя. «Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, — сказал наставник сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев ТАСС. — Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации». «Богомоеву проведена операция. Состояние стабильное, — добавил адвокат. — Орган сохранили».

За последние три года Богомоев неизменно побеждал на чемпионатах страны и взял золото на Европейских играх в Баку. Мог он и претендовать на медали в Рио, но не попал в олимпийскую команду из-за поздней явки на сбор на замену Виктору Лебедеву. Из-за недавней операции на шейном позвонке борец пропустил февральский Кубок мира и президентский турнир в Бурятии в марте. «О случившемся мне сообщили вчера, — заявил личный тренер Богомоева и старший тренер Бурятии Валерий Иванов. — Только недавно Саша начал тренироваться после травмы. Пока не удалось с ним пообщаться».

В клинике довольно сдержанно оценили сроки выздоровления 27-летнего борца, учитывая, что при повторном кровотечении могут начать осложнения: «Разрыв может привести к необходимости спленэктомии (удаление селезенки. — Прим. “СЭ”). Даже в этом случае бойцовский характер, молодой и тренированный организм, отсутствие вредных привычек повысят шансы возвращения в спорт».

Напомним, что после потери селезенки свои спортивные карьеры продолжают вратарь футбольного «Динамо» Сергей Нарубин и хоккеист сборной России и «Торонто Мэйпл Ливз» Алексей Марченко.