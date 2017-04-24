Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Богомоев сейчас находится в больнице. Он вчера был с тренером, и что-то там произошло. Будем выяснять. Спортсмен не отправился на сборы национальной команды, потому что восстанавливался после проблем со спиной», — сказал Мамиашвили.

27-летний Богомоев является трехкратным чемпионом России. Также спортсмен стал победителем Европейских игр в Баку 2015 года. Спортсмен выступает за Бурятию и Иркутскую область.