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24 апреля 2017, 13:04 | Летние: Борьба | ТАСС

Мамиашвили: Борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

По словам главы Федерации спортивной борьбы России подробности инцидента еще выясняются. Увеличить
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«Богомоев сейчас находится в больнице. Он вчера был с тренером, и что-то там произошло. Будем выяснять. Спортсмен не отправился на сборы национальной команды, потому что восстанавливался после проблем со спиной», — сказал Мамиашвили.

27-летний Богомоев является трехкратным чемпионом России. Также спортсмен стал победителем Европейских игр в Баку 2015 года. Спортсмен выступает за Бурятию и Иркутскую область.
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