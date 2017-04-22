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22 апреля 2017, 20:20 | Летние: Борьба | ТАСС

Сборная России по дзюдо выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты заняли первое место в общекомандном зачете по итогам личных соревнований на чемпионате Европы в Варшаве.

Россияне завоевали два золота три серебра и четыре бронзы. Увеличить
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Россияне завоевали два золота, три серебра и четыре бронзы. Обладателями золотых медалей стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Алан Хубецов (81). Серебряными призерами стали Ирина Долгова (48), Алеся Кузнецова (52) и Муса Могушков (73). Бронзу завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лапинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба — до 100 кг).

Второе место заняла команда Франции (2−3−2), третье — сборная Украины (2−1−0).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье командными соревнованиями.
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