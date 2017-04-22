Российские дзюдоисты Занкишев и Денисов завоевали по бронзе на чемпионате Европы
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянине Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов стали бронзовыми призерами в весовой категории до 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».
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В поединке за третье место Занкишев был сильнее азербайджанца Эдбмара Гашимова, Денисов — голландца Михаэля Коррела.
Золото завоевал Эльхан Маммадов из Азербайджана, вторым стал француз Сириль Маре.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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