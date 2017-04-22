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22 апреля 2017, 18:36 | Летние: Борьба | ТАСС

Российский дзюдоист Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянин Хусен Халмурзаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».

В поединке за третье место российский спортсмен был сильнее белоруса Игоря <span class=error>Воропаева</span>. Увеличить
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В поединке за третье место российский спортсмен был сильнее белоруса Игоря Воропаева.

Золото завоевал серб Александр Куколь, вторым стал француз Аксель Клерже, еще одна бронза у Беки Гвиниашвили из Грузии.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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