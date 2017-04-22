На юниорском ЧР по вольной борьбе после выступления двух борцов завязалась драка
Выступление двух борцов на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров завершилось скандалом.
Тренер одного из спортсменов вступил в перепалку с рефери и ударил его. На ковер сразу выбежали представители двух команд, после чего началась массовая драка.
Инцидент произошёл во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе, где и проходит первенство страны по вольной борьбе среди молодёжи до 21 года.
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