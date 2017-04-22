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22 апреля 2017, 15:54 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

На юниорском ЧР по вольной борьбе после выступления двух борцов завязалась драка

Выступление двух борцов на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров завершилось скандалом.

Тренер одного из спортсменов вступил в перепалку с рефери и ударил его. На ковер сразу выбежали представители двух команд, после чего началась массовая драка. Из-за этого происшествия соревнования пришлось приостановить на некоторое время.

Инцидент произошёл во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе, где и проходит первенство страны по вольной борьбе среди молодёжи до 21 года.
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